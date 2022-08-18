Sosyal ve kültürel birçok alanda halkla bütünleşen çalışmalarıyla takdir toplayan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da devam ettiriyor. Onikişubat Belediyesi, aşure kazanını bu kez ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi’nde kurarak, şehit aileleri, gaziler ve aileleri için kaynattı.

Kerbela şehitleri dolayısıyla hüzün ayı olarak bilinen Muharrem ayının, bereket, birlik ve beraberlik vurgusunun en güçlü şekilde hissedildiği programda Başkan Mahçiçek, şehit ve gazi eşleri ile annelerine tek tek gül dağıttı. Aşure tepsilerini bizzat kendisi taşıyarak şehit aileleri, gaziler ve ailelerine dağıtan Başkan Mahçiçek, içten sohbeti ve samimiyetiyle bir kez daha gönülleri kazandı.

Programa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ve teşkilat mensupları katıldı.

“Dua ederiz ki hiç birinizin çocuklarının tek bir kılına dahi zarar gelmesin”

Muharrem ayının bir taraftan hüzün bir taraftan de bereket ayı olduğunu vurgulayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu kutlu ay tarihte birçok olayın yaşandığı ve birçok peygamberin mucizelerinin gerçekleştiği bir ay. Aynı zamanda Muharrem Ayının hüzünlü tarafı da var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı; Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Özellikle Muharrem Ayı’nın 10’uncu gününde şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlı yapılır ve komşularla paylaşılır. Bu çok güzel bir adettir. Onikişubat Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. Sizler de bugün aşure programımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, Muharrem ayının bereketine ortak oldunuz. Dua ederiz ve temenni ederiz ki bundan böyle hiç birinizin çocuklarının veya aile efradınızın tek bir kılına dahi zarar gelmesin İnşallah. Allah sizlere sağlık, sıhhat, sabır ve ecir versin” dedi.

“Muharrem ayının bereketini şehit ailelerimizin ve gazi ailelerimizin ev sahipliğinde paylaştık”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e aşure programı dolayısıyla teşekkür eden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise aşuren bereketini şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle paylaştıklarını ifade ederek, “Onikişubat Belediyemizin aşure etkinliğinde şehit ve gazi ailelerimizle derneğimizde bir araya geldik. Başkanımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Muharrem ayı bereket ayıdır, biz de bu bereketi Başkanımız sağ olsun Onikişubat Belediyemizin katkılarıyla şehit ailelerimizin ve gazi ailelerimizin ev sahipliğinde paylaştık. Başta başkanımız olmak üzere derneğimize, ailelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kere daha bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Gazilerimize sağlık, afiyet, hayırlı uzun ömürler diliyoruz” şeklinde konuştu.