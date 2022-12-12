Toplumun tüm kesiminin takdirini kazanan eğitim yatırımlarıyla ‘öğrenci dostu’ belediye unvanına sahip Onikişubat Belediyesi, Hanefi Mahçiçek başkanlığında oldukça anlamlı bir çalışmanın daha başlangıcını yaptı.

Genellikle derse yetişme telaşıyla güne kahvaltısız başlamak zorunda kalan öğrencilerin yardımına Onikişubat Belediyesi

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla başlatılan proje kapsamında eğitim-öğretim yılı boyunca üniversite civarında oluşturulan İkram Noktası’nda öğrencilere her sabah çorba, simit ve çay ikramı yapılacak.

İkram Noktası’nın ilk ikramlarını da Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı yaparken, öğrenciler ikramlara yoğun ilgi gösterdi.

İkramlardan alan öğrenciler soğuk kış günlerinde içlerini ısıtan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Sohbet ettiği öğrencilere kendi elleriyle çorba, simit ve çay ikram eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi,