Sosyal ve kültürel birçok alanda halkla bütünleşen çalışmalarıyla takdir toplayan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da devam ettiriyor. Onikişubat Belediyesi, aşure kazanını bu kez ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sevgi Evleri’nde kalan devlet koruması altında çocuklar için kaynattı. Programa, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, AK Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak ve teşkilat mensupları katıldı.

Başkan Mahçiçek, Güvenç ve Öçal’ın öncülüğündeki protokol mensuplarının Sevgi Evi’nde kalan çocukları tek tek selamlayarak yaptığı sohbetler herkesin içini ısıttı.

“Onikişubat Belediyesi olarak daima bu yavrularımızın yanındayız”

Program sonrası açıklamalarda bulanan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Muharrem Ayı’nda düzenlediklerini aşure ikramını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, en mutlu anlarının çocuklarla bir araya geldiği anlar olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla geçtiğimiz gün huzurevimizde kıymetli büyüklerimizle bir araya gelerek aşurenin bereketini paylaşmıştık. Bugün ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı Sevgi Evleri’nde devletimizin koruması altında kalan yavrularımızla bir araya geldik. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın Muharrem Ayını tebrik ediyorum. Bu kutlu ay tarihte birçok olayın yaşandığı ve birçok peygamberin mucizelerinin gerçekleştiği bir ay. Aynı zamanda Muharrem Ayının hüzünlü tarafı da var. Bunlardan en bilineni Kerbela olayı; Hazreti Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının şehit edilmesi, her zaman yüreğimizi dağlayan bu olayı, acıyla hatırlıyoruz. Özellikle Muharrem Ayı’nın 10’uncu gününde şehrimizde gelenek olarak aşure dediğimiz bu güzel tatlı yapılır ve komşularla paylaşılır. Bu çok güzel bir adettir. Onikişubat Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yıllardır devam ettiğimiz aşure geleneğimizi sürdürüyoruz. Aşurelerimizi hijyenik ortamda pişirip vatandaşımıza ilçemizin değişik noktalarında ikram ediyoruz. Sağ olsun bugün İçişlleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç ve Milletvekilimiz Habibe Öçal da aşure ikramımızda bizlerle birlikte yavrularımıza aşure ikram ettiler. Aşure demek bolluk, bereket ve kardeşlik demek. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Biz daima bu yavrularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Aşurelerimizi birlikte yedik, birlikte paylaştık, onlara kimsesiz olmadıklarını hissettirdik”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de Muharrem ayının çok özel bir ay olduğunu belirterek, özellikle Sevgi Evleri’ndeki çocuklara kimsesiz olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi. Güvenç, “Tüm hemşerilerimizi, teşkilatlarımızla beraber muhabbetle selamlıyorum. Muharrem ayı çok özel bir ay, rahmet ayı. Dolayısıyla Muharrem ayı bir bayram havasında geçiyor ama aslında bir acı ayı. Çünkü şehitlerin önderi Hz. Hüseyin’in katledildiği bir ay aynı zamanda. Biz acımızı yüreğimize gömüyoruz, Hz. Hüseyin’i rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz ve Allah’a dua ediyoruz bir daha böyle acılar yaşanmasın diye. Diğer yandan da Muharrem ayı madem kutsal bir ay, ruhuna uygun şekilde tüm belediyelerimizle beraber aşure dağıtarak, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Onikişubat Belediyemizin düzenlediği aşure programına katıldık. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarımızla bir araya

geldik. Güzel bir atmosfer oldu, ruhuna uydu. Aşurelerimizi birlikte yedik, birlikte paylaştık. Her şeyden önemli çocuklarımız mutlu oldu. Onlara kimsesiz olmadıklarını hissettirdik” şeklinde konuştu.

“2023’den sonra bu ülke yeni bir sıçrama dönemine, Yeni Türkiye’ye doğru yelken açacak”

Hanefi Mahçiçek’e teşekkür ederek, AK Parti kadrolarının sıcak soğuk demeden halkla bir araya geldiğine dikkat çeken Güvenç, Kahramanmaraşlı vatandaşların 2023 seçimlerinin önemini kavradığını ifade etti. Güvenç, sözlerine şu şekilde devam etti, “Ben Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 40 derece sıcaklıklarda dimdik duran AK Parti kadrolarına minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum Bizim milletimiz vefakârdır, feraset sahibidir. Bu sıcaklarda kimlerin nerelerde gezdiğini, kendi evlatları olan AK Parti’nin de neler yaptığını görüyorlar. Yaylalarda varız, ovalarda varız, taziyelerde varız, düğünlerde varız, acıda varız, tatlıda varız. Kahramanmaraşlıyla beraberiz. Bütün vekillerimize, teşkilatlarımıza, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, evini, işini, eşini ihmal ederek ülkesi için koşturan tüm kadrolarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gittiğimiz her köyde, her mahallede, her etkinlikte bizi kucaklayan hemşerilerime de minnetlerimi sunuyorum. Bu ülkede 2002’den beri bir devrim yaşandıysa, bu ülkenin 50 yıllık alt yapı hizmetleri bugün tamamlandıysa, gurur duyacağımız birçok eser meydana geldiyse, örneğin arkamızdaki Sevgi Evleri’ndeyiz. Eskiden 10 kişilik koğuşlarda kalıyordu bu yavrularımız, sahipsiz hissederdi. Burada anne baba sıcaklığında evlerde kalıyorlar. Bunlar sağlandıysa Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Maraşlının desteğiyle, duasıyla, isimsiz kahramanların sahiplenmesiyle oldu. Daha biz seçime var diye düşünüyoruz ama Maraşlı 2023 seçimlerinin önemini kavramış, gittiğimiz her yerde biz hal hatır sorarken, onlar sahip çıkın, seçime çok çalışın diye bize talimat veriyor. O kaygıyı taşıyan herkese minnetlerimi sunuyorum. Onların inancı, samimiyeti, beraberliği olduğu müddetçe bu ülkeye kimse bir şey yapamaz, yapmadı ve yapamayacak. 2023’den sonra bu ülke yeni bir sıçrama dönemine, Yeni Türkiye’ye doğru yelken açacak. Bu inançta ve kararlılıktayız. Bir kere daha Başkanımıza teşekkür ediyorum, bu ülkeyi seven herkese selam olsun diyorum.”

“Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’i bu güzel davranışı sebebiyle kutluyorum”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise sevginin paylaşıldığı güzel bir etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, “Onikişubat Belediyemizin devletimizin koruması altında kalan Sevgi Evleri’ndeki yavrularımız için düzenlediği aşure programına katıldık. Sevginin paylaşıldığı ortamları sağlamak adına sağ olsun belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ellerinden geleni yapıyorlar ve bize bu güzelliği yaşatıyorlar. Muharrem Ayını ruhuna ve amacına uygun şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek’i bu güzel davranışı sebebiyle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Program, protokol mensuplarının Sevgi Evleri’nde kalan çocuklarla çektirdiği toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.