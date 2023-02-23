Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üstlendiği görev ve sorumlulukla depremzedelerin yaralarını sarabilmek ve kenti yeniden ayağa kaldırmak amacıyla çalışmalarını yürüten Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Başkan Mahçiçek’in talimatlarıyla depremin ilk anından itibaren hizmet binasının kapılarını vatandaşlara açan Onikişubat Belediyesi, bir taraftan depremzedelere ev sahipliği yaparken, diğer taraftan da oluşturulan çadır ve konteyner kentler ile tesislerde kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Öte yandan Onikişubat Belediyesi, bu zorlu süreçte yaraların daha hızlı sarılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevlendirmesiyle destek olmak için kente gelen Ümraniye Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Talas Belediyesi, Zonguldak Belediyesi, Kilimli Belediyesi ve Kozlu Belediyesi ile büyük bir koordinasyonla çalışırken, büyük bir hassasiyetle yardımların depremzelere ulaştırılmasını da sağlıyor.

Rutin belediyecilik faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, bilgilendirme amacıyla devam eden işlemlere yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“1. Vatandaş dilekçe kabullerimiz yapılabilmektedir.

2. Kapı numarası işlemleri yapılabilmektedir.

3. Emlak beyan işlemleri yapılabilmektedir.

4. Bina içinde bulunan vatandaş için hijyen malzeme dağıtımları devam etmektedir.

5. Valilik açık kapı başvuruları, e-posta, Web sayfası başvurusu ve diğer mail başvuruları ilgili Müdürlüklerimize sevk edilmektedir.

Yukarıdaki işlemlerin hepsi geçici olarak belediyemiz girişinde sağlanmaktadır.”