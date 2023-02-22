Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ‘asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerin ardından bir taraftan tesislerde depremzedeleri misafir ederken, diğer taraftan da 7 gün 24 saat esasıyla ilçesine yönelik yardımları koordine ediyor.

Deprem sonrası vatandaşların normal yaşam düzeninin bozulmasıyla en büyük risklerden biri de salgın hastalıklar oluyor.

Bu kapsamda sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, depremzedelerin hijyen ve temizlik ihtiyacının karşılanması amacıyla doğalgaz verilir verilmez tesislerinde banyo ve duş hizmeti başlattı.

Yapılan açıklamaya göre depremzedeler, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu, Hürriyet Mahallesi Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, Saçaklızade Mahallesi Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Haydarbey Mahallesi Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda duş ve banyo yapabilecek.

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Halk sağlığının korunması amacıyla tesislerimize doğalgaz verilir verilmez banyo hizmeti vermeye başladık. Tüm depremzede vatandaşlarımız Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu, Hürriyet Mahallesi Şehit Zekeriya Boyar Kapalı Spor Salonu, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, Saçaklızade Mahallesi Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Haydarbey Mahallesi Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda banyo ve duş ihtiyaçlarını giderebilir.” İfadeleri kullanıldı.