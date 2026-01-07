Takım oyuncuları, Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi’nde düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle buluşarak unutulmaz bir etkinliğe imza attı.

Okul yönetimi tarafından samimi bir şekilde karşılanan Onikişubat Belediyesporlu sporcular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Salonun büyük ölçüde dolduğu programda öğrenciler, merak ettikleri soruları sporculara yöneltme fırsatı buldu. Söyleşi boyunca takım oyuncuları; profesyonel spor hayatına nasıl başladıklarını, voleybolun kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine katkılarını, takım ruhunun ve disiplinli çalışmanın başarıdaki rolünü kendi deneyimleri üzerinden anlattı.

Sporcular, sporun yalnızca fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda özgüven kazandıran, stresle başa çıkmayı öğreten ve sosyal ilişkileri güçlendiren önemli bir yaşam disiplini olduğunu vurguladı.

Program sonunda öğrenciler, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirirken, bu buluşmanın kendileri için ilham verici olduğunu dile getirdi. Onikişubat Belediyespor’un gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaret, sporun gençler üzerindeki olumlu etkisini bir kez daha ortaya koydu.