Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) depremin ardından oluşturulan çadır kentlere yerleştirilen aileler, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hazırlanan yaşam merkezindeki konteyner evlere taşındı.

Aileler, içerisinde mutfak, banyo ve lavabo bulunan, çadırlara göre daha konforlu olan konteyner evlerde yaşamaya başladı.

Konteyner kentte, sosyal ve spor alanları, çocuk parkı, kreş, mescit, misafirhane, sağlık merkezi, çamaşırhane ve yemekhane de bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri de bölgeye taşınan ailelere sıcak yemek ikramı, temizlik hizmeti gibi desteklerini sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Volkan Özge, konteyner kent inşa ederek depremzede ailelere teslim ettiklerini söyledi.