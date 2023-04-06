Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla buruk bir şekilde geçen iftar programlarının 14’üncüsü, Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Önsen’de düzenlendi.

Başkan Mahçiçek, Önsen’de Şehit Ökkeş Korkmaz İlkokulu’nun bahçesine kurulan iftar sofrasında, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletlerle ‘Asrın Felaketi’ depremlerin yaralarını sarmayı hedefledi.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile gelen Başkan Hanefi Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

Ramazan ayının merhamet ve paylaşım ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.