Görme bozukluklarının düzeltilmesi ve göz sağlığının korunması için doğru optik cam ve çerçeve seçimi büyük önem taşır. Yanlış seçimler hem görme kalitesini olumsuz etkileyebilir hem de uzun vadede göz sağlığına zarar verebilir. Bu nedenle, optik cam ve çerçeve alırken bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir.

Optik cam seçiminde ilk adım, göz doktorunuz tarafından verilen reçeteye uygun camları tercih etmektir. Reçetede belirtilen diyoptri ve astigmatizma gibi değerler, gözlük camlarının doğru numaralarda olmasını sağlar. Bu, net bir görüş elde etmek ve göz sağlığını korumak için kritik bir adımdır.

Konu ile ilgili optisyen Enes Taşdemir yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Optik camlar, farklı malzemelerden yapılabilir. Mineral cam, plastik cam, polikarbonat gibi çeşitli seçenekler bulunur. Camın malzeme kalitesi, hem dayanıklılığı hem de görüş kalitesini etkiler. Yüksek kaliteli camlar, çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençlidir. Ayrıca, UV koruması sağlayan camlar, güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizi korur.

Yansıma önleyici kaplama, camların üzerinden gelen ışık yansımalarını azaltarak daha net bir görüş sağlar. Ayrıca, bu kaplama, gece sürüşü gibi düşük ışık koşullarında da rahat bir görüş sunar. Işık geçirgenliği ise camın ne kadar ışık geçirdiğini belirler. Özellikle bilgisayar başında uzun süre vakit geçirenler için mavi ışık filtresi olan camlar önerilir.

Çerçeve seçerken yüz şeklinizi, kişisel tarzınızı ve konforunuzu göz önünde bulundurmalısınız. Oval, yuvarlak, kare, dikdörtgen gibi farklı çerçeve şekilleri, yüz hatlarınıza uygun olarak seçilmelidir. Çerçevenin burun köprüsü, sap uzunluğu ve genel yapısı, gözlüklerin rahat bir şekilde kullanılmasını sağlar. Ayrıca, alerjik reaksiyonları önlemek için nikel içermeyen, hipoalerjenik malzemelerden yapılmış çerçeveler tercih edilmelidir.

Gözlüklerinizi ne için kullanacağınızı belirlemek de önemlidir. Günlük kullanım, spor yaparken, bilgisayar başında çalışırken veya güneş gözlüğü olarak farklı türde cam ve çerçeve ihtiyaçları doğurabilir. Her bir kullanım amacına uygun özellikteki camlar ve çerçeveler, görme deneyiminizi iyileştirir.