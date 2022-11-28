Ordu'nun Ünye ilçesinde faaliyet gösteren 5 katlı özel bir lisenin birinci katındaki kantin bölümünde yangın çıktı.

Elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden okul yönetimi ve öğretmenler, itfaiye ve polise bilgi vererek öğrencileri tahliye etti.

Öğrenciler Ünye Gençlik Merkezi bahçesine götürüldükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi emniyet şeridiyle çevirdi. YEPAŞ ekipleri ise binanın elektriğini kesti.

Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangında, okul binasında hasar oluştu.