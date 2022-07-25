İspanya
Kanarya Adaları`ndaki Tenerife`de yangın perşembe günü başladı.
İspanya
Yangınlar birkaç kasabayı etkiledi ve rüzgardaki değişiklikler söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.
İspanya
Tenerife`deki bazı sakinler, hayvanlarını da yanlarında getirerek tahliye edildi.
İspanya
Ülkenin farklı yerlerinde de yangınlar devam ediyor.
Slovenya
Perşembe ve Cuma günleri ülkenin batısında, İtalya sınırına yakın orman yangınları güçlü bir şekilde yükseldi.
Slovenya
Binlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ederken ve ormancılar yayılmayı azaltmak amacıyla ağaçları temizlerken Kras bölgesindeki birkaç köy tahliye edildi.
Yunanistan
Kıtanın en şiddetli yangınları Yunanistan`da görülüyor.
Yunanistan
Dağ ormanlarında başlayan yangının sahil beldesindeki evleri yok etmesi üzerine Midilli adasındaki popüler bir turizm bölgesinden turistler ve yerliler tahliye edildi.
Yunanistan
Bazı yaşlı sakinler, otobüse binmeden önce sadece birkaç poşet eşyalarını paketleyebildi.
Yunanistan
Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.
Yunanistan
Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.
Yunanistan
Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada`daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.
Fransa
Fransa`nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan yangınlar halen devam ediyor.
Fransa
Franceblue’nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.
Fransa
İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangınla mücadelesi sürüyor.
Fransa
La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.
Fransa
Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.
Fransa
Gironde`nin güneybatı bölgesinde iki büyük yangın, acil servislerin gece gündüz çabalarının ardından kontrol altına alındı.
Fransa
Yangının dindiği yerlerde, soğutma çalışmaları devam ediyor.
İtalya
İtalya`da da yılbaşından bu yana önemli oranda yeşil alan yangınlar sebebiyle tahrip oldu.
İtalya
İtalyan ANSA ajansının EFFIS`e dayandırdığı haberine göre, 2022`de İtalya`da çıkan 243 yangında 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.
İtalya
İtalya`da da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor.
İtalya
Ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Gorizia kenti civarında Carso mevkisinde geçen hafta başlayan yangın kontrol altına alındı.
İtalya
Toskana Bölgesi`nde de Maremma kenti civarı ile Grosseto kentinin yakınlarındaki orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.