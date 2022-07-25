İspanya

Kanarya Adaları`ndaki Tenerife`de yangın perşembe günü başladı.

İspanya

Yangınlar birkaç kasabayı etkiledi ve rüzgardaki değişiklikler söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

İspanya

Tenerife`deki bazı sakinler, hayvanlarını da yanlarında getirerek tahliye edildi.

İspanya

Ülkenin farklı yerlerinde de yangınlar devam ediyor.

Slovenya

Perşembe ve Cuma günleri ülkenin batısında, İtalya sınırına yakın orman yangınları güçlü bir şekilde yükseldi.

Slovenya

Binlerce itfaiyeci alevlerle mücadele ederken ve ormancılar yayılmayı azaltmak amacıyla ağaçları temizlerken Kras bölgesindeki birkaç köy tahliye edildi.

Yunanistan

Kıtanın en şiddetli yangınları Yunanistan`da görülüyor.

Yunanistan

Dağ ormanlarında başlayan yangının sahil beldesindeki evleri yok etmesi üzerine Midilli adasındaki popüler bir turizm bölgesinden turistler ve yerliler tahliye edildi.

Yunanistan

Bazı yaşlı sakinler, otobüse binmeden önce sadece birkaç poşet eşyalarını paketleyebildi.

Yunanistan

Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına Yunan Silahlı Kuvvetleri ve Polis Gücünün yanı sıra gönüllü vatandaşlar da destek verdi.

Yunanistan

Yangının sahile ulaşması nedeniyle Sahil Güvenlik Birimleri dokuz kişinin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Yunanistan

Yangın söndürme çalışmalarında hafif yaralanan bir itfaiye görevlisi de dün Ada`daki Sağlık Merkezinde tedavi altına alınmıştı.

Fransa

Fransa`nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz’da başlayan yangınlar halen devam ediyor.

Fransa

Franceblue’nun haberine göre, 12 gün önce başlayan yangınlardan La Teste-de-Buch bölgesindeki yangın ilerlemeyi durdurdu ancak henüz kontrol altına alınamadı.

Fransa

İtfaiyecilerin Landiras bölgesindeki yangınla mücadelesi sürüyor.

Fransa

La Teste-de-Buch yangını nedeniyle tahliye edilenlerin tamamı, Landiras yangını sebebiyle tahliye edilenlerin az bir kısmı evlerine dönebildi.

Fransa

Toplamda 36 bin 750 kişinin tahliye edilmesine yol açan 2 yangın, 12 günde 21 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül etti.

Fransa

Gironde`nin güneybatı bölgesinde iki büyük yangın, acil servislerin gece gündüz çabalarının ardından kontrol altına alındı.

Fransa

Yangının dindiği yerlerde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İtalya

İtalya`da da yılbaşından bu yana önemli oranda yeşil alan yangınlar sebebiyle tahrip oldu.

İtalya

İtalyan ANSA ajansının EFFIS`e dayandırdığı haberine göre, 2022`de İtalya`da çıkan 243 yangında 27 bin 883 hektarlık orman alanı zarar gördü.

İtalya

İtalya`da da farklı noktalarda orman yangınları sürüyor.

İtalya

Ülkenin kuzeydoğusunda Slovenya sınırına yakın Gorizia kenti civarında Carso mevkisinde geçen hafta başlayan yangın kontrol altına alındı.

İtalya

Toskana Bölgesi`nde de Maremma kenti civarı ile Grosseto kentinin yakınlarındaki orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.