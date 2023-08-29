Özellikle Yaşanan Deprem Sonrası Kent Genelinde Ve İlçelerde Orta Hasarlı Binalara Oturma Noktasındaki Tedirginlik Devam Ediyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Süreci Aksu Haber’e Değerlendirdi.
Özellikle Yaşanan Deprem Sonrası Kent Genelinde Ve İlçelerde Orta Hasarlı Binalara Oturma Noktasındaki Tedirginlik Devam Ediyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Süreci Aksu Haber’e Değerlendirdi.
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