Haftalardır Etkisini Sürdüren Kavurucu Sıcaklıklar Yerini Yağmura Bıraktı Haftalardır Etkisini Sürdüren Kavurucu Sıcaklıklar Yerini Yağmura Bıraktı

Özellikle Yaşanan Deprem Sonrası Kent Genelinde Ve İlçelerde Orta Hasarlı Binalara Oturma Noktasındaki Tedirginlik Devam Ediyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran Süreci Aksu Haber’e Değerlendirdi.