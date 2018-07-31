Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.36'da Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.