31 Temmuz'da gerçekleştirilen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bazı soruların birebir aynı olmasının ortaya çıkmasının ardından iptal edilmişti.

Süreçle ilgili devletin çeşitli kademeleri incelemeler için düğmeye basarken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yeni sınav takvimini açıkladı.

Yeni KPSS tarihi açıklandı

Buna göre, iptal edilen söz konusu sınavların tarihi 18 Eylül 2022 olarak belirlendi.

ÖSYM bugün yaptığı açıklamada, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenlerin hangi tarihlerde güncelleyeceklerini açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Güncellemeler 11-12 Ağustos'ta

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.