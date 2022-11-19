Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgilendiren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Afşin Belediye Başkanı Mehmet fatih güven oldu.
Başkan güven, burada Afşin ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgilendiren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Afşin Belediye Başkanı Mehmet fatih güven oldu.
Başkan güven, burada Afşin ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
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