Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Pazarcık Belediye İbrahim Yılmazcan oldu.
Başkan Yılmazcan, programda pazarcık ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Pazarcık Belediye İbrahim Yılmazcan oldu.
Başkan Yılmazcan, programda pazarcık ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
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