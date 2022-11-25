Uygulamanın başlamasına günler kala araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilere geldi. Bazı sürücüler depolarındaki lastikleri değişime getirirken, bazıları ise yeni kış lastiği aldı.

Lastik tamircisi Murat Şahin, kış lastiği değiştirmek isteyen sürücülerin 10 gündür yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Can ve mal güvenliği için sürücülere kış lastiği taktırmalarını öneren Şahin, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde özellikle tüm ticari araçlarda kış lastiği olması gerektiğini kaydetti.

Günde 70-90 araca kış lastiği taktıklarını ifade eden Şahin, "Yoğunluğumuz 10-15 gün sürecek gibi gözüküyor. Sürücüler kış şartlarında kazalara sebebiyet vermemek için kış lastiği kullanmalılar." dedi.