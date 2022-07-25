Batman Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı otobüs duraklarını dezenfekte etti.

Batman'da vatandaşların ortak kullanım alanları arasında yer alan otobüs durakları 3 kişilik ekiple köpükle yıkanıp durulanarak temizlendi. Çalışmalar çerçevesinde, Batman genelinde toplam 250'ye yakın otobüs durağı yıkanarak temizleneceği belirtildi. Otobüs duraklarının iç ve dış mekanları ile insan elinin değdiği alanları deterjanlı su ile temizleyen ekipler, çalışmaları 3 günde bitirmeyi hedeflediği bildirildi.