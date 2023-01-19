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Otobüs terminalinde çalışanlar şehir dışına gitmek isteyen öğrencileri ve vatandaşları uyarıyor. Biletlerinizi erkenden alın.

Bu bağlamda ara tatil döneminde otobüs terminalleri nde belirli günlerde yoğunluk oluşuyor.

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