Bu bağlamda ara tatil döneminde otobüs terminallerinde belirli günlerde yoğunluk oluşuyor.
Otobüs terminalinde çalışanlar şehir dışına gitmek isteyen öğrencileri ve vatandaşları uyarıyor. Biletlerinizi erkenden alın.
Bu bağlamda ara tatil döneminde otobüs terminallerinde belirli günlerde yoğunluk oluşuyor.
Otobüs terminalinde çalışanlar şehir dışına gitmek isteyen öğrencileri ve vatandaşları uyarıyor. Biletlerinizi erkenden alın.
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