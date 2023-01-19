Bu bağlamda ara tatil döneminde otobüs terminallerinde belirli günlerde yoğunluk oluşuyor.

Ramazan Ayı Boyunca Kışla Bahçesinde İftar Programı Düzenledi Ramazan Ayı Boyunca Kışla Bahçesinde İftar Programı Düzenledi

Otobüs terminalinde çalışanlar şehir dışına gitmek isteyen öğrencileri ve vatandaşları uyarıyor. Biletlerinizi erkenden alın.