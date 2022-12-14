Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Konya Karayolunda rutin yol uygulaması yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu kontrolü için bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içindeki yolcuları tek tek Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren JASAT dedektifleri Ebubekir C. (33) isimli şahsın cezaevi firarisi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alınırken yapılan detaylı incelemede şahsın “Kasten öldürme” suçundan cezaevine girdiği, Konya Ereğli Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şahıs Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma tarafından getirilen şahıs burada basın mensuplarının “Neden kaçtınız?” sorusuna, “Emmim öldü, cenazesine katılmak için kaçtım” diye cevap verdi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.