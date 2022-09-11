Bostanlı semtinden Karşıyaka İskele yönüne ilerleyen Emre Macit idaresindeki otomobil, Yalı Caddesi'nde virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil tramvay hattı kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Macit ile otomobildeki Esra Macit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada aynı araçta bulunan Seren Ergin ise ağır yaralandı. Ergin, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araçta bulunan köpek yavrusunun da kazada can verdiği görüldü.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.