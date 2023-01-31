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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Andırın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevgül Büyükikiz, burada tapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yoldan çıkan otomobil metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Sevgül Büyükikiz (59) ile 6 yaşındaki M.B yaralandı.

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