Manisa’nın Turgutlu ilçesi İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki battı-çıktı çıkışında dün saat 14.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Fatmanur İtik’e, Cafer Alsay (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savruldu
İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kız çocuğu kurtarılamadı
Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti.
İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.