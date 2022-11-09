Galericilik yapan Mustafa Başkonuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 1992 model otomobilini bir cep telefonu firmasının en son çıkan modeli ile takas edeceği belirtti.

Başkonuş’un otomobilin piyasa değere yaklaşık 70 bin lira civarında olurken, takas etmek istediği cep telefonu 51 bin liraya satılıyor.

AKSU TV mikrofonlarına konuşan Başkonuş, amacının cep telefonu almak veya arabasını satmak olmadığını, ihtiyaç sahibi birisinin bu arabayı alarak kendisine dua etmesini istediğini belirtti.

Başkonuş, “Sosyal medya hesabımdan ‘bir cep telefonu firmasının en son çıkan model ile arabam takaslıdır’ diye paylaşım yaptım. Bu kadar rağbet göreceğini beklemiyordum. Benim buradaki amacım cep telefonu almak veya bu aracı satmak değil. 15-20 gündür bu arabayı almak için mücadele veriyorlar. Lakin cep telefonunun satıldığı fiyattan almak istiyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim amacım burada durumu olmayan bir kardeşimizin bu arabayı alıp binmesidir. Bu aracın güncel fiyatı 70 bin lira, takasta istediğim cep telefonunun fiyatı ise yaklaşık 51 bin lira o cep telefonunu alırlar. Taksit yaptırırlar ve 51 bin liraya bir araba sahibi olurlar. Bende bu durumdan memnum olurum. Bu arabayı parayla istediler hiç kimseye satmadım. 20-25 gün oldu. Ben bu arabayı ihtiyaç sahibi birisinin almasını ve bana dua etmesini istiyorum.”