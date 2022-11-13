Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda konserden tiyatro gösterisine, söyleşiden panele, konferansa çeşitli programları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kasım ayı etkinlikleri kapsamında 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar – Ozanlar – Şairler Bayramı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Halk Ozanları Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte Anadolu’nun farklı yörelerinin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Kırgızistan’dan gelen âşık, ozan ve şairler sahne aldı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede şiirler okundu, atışmalar yapıldı ve deyişler söylendi.

Âşıklar, ozanlar ve şairler seslendirdikleri eserlerle ve performanslarıyla dinleyicilerden yoğun alkış aldı. 2. Uluslararası Karacaoğlan Âşıklar – Ozanlar ve Şairler Bayramı, 13 Kasım Pazar (bugün) saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ikinci günüyle devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, programa tüm müzikseverlerin davetli olduğu belirtildi.