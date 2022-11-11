Kahramanmaraş'ın yetiştirmiş olduğu başarılı siyasetçilerden biri olan Özdemir, Ankara'da hem Kahramanmaraş'ın tanıtımı için hem de Kahramanmaraş'a yatırımların gelmesi noktasında ilgili bakanlıklarla birebir görüşerek memleketinin adını daha ileri taşımak için gecesini gündüz yapıyor.

Milletvekili Özdemir, mecliste Kahramanmaraş'ın, Türkiye'nin ekonomi değerlerinden biri olduğunu anlatması bazı siyasi partilerde rahatsızlık oluşturdu. Ama Özdemir mecliste "Kahramanmaraş Türkiye'nin göz bebeğidir; sürgün gidilecek bir yer değildir" dedi.



"Bütün konuşmacılar anayasanın 8. ve 138. maddesindeki yargı bağımsızlığı ve hakimlik teminatıyla ilgili gerekçeleri izah ettiler ama hiç bir tanesi yargının bağımsızlığına dair söylemlerinin bir somut beyana ve delile dayandırmadılar. Bununla ilgili çok kısa bir açıklama yapacağım. Ama önce 'Kahramanmaraşlı olarak bir şey söylemem lazım' hem buradaki önergede hem de konuşmacılar Ferudun Bey'de kendisi Kahramanmaraş'ta Ağır Ceza reisliği yaptı. Kahramanmaraş sürgün gidilecek bir hakimin sürgün gidildi diye anlatılacak bir yer değil. Kahramanmaraş Türkiye Ekonomisinin lokomotiflerinden bir tanesi, Kahramanmaraş Türkiye'de ki çelik mutfak eşyalarını %60'ını üreten bir şehir. Tekstil'de ipliğin %35'ini üreten bir şehir ve gidilip yaşanıldığı zaman oradan tekrar çıkılmak istenmeyecek kadar güzel bir şehir. Kahramanmaraş'tan bahsetmemizden niye bu kadar alındınız anlamadım. Yani sadece Kahramanmaraş'tan bahsettin başka bir şey söylemedim şu ana kadar. "

"Ara Buluculuk, Seri Yargılama Usulü Bunların Hepsi AK Parti'nin Kazandırdığı Güzellikler"



"Şimdi yargıyla ilgili AK Parti'den bahsederseniz şunu söyleye bilirsiniz. Yargıyı hızlandırma, şeffaf olmasını sağlama, işlerin hızlı yürümesi, hakimlik teminatı, bağımsızlık, güvenilir olmak bunların hepsi AK Parti'nin yargının işleyişi ile ilgili yaptığı çalışmaların sonucudur. Dosyaların mahkemelerin önüne gelmeden önce çözülmesiyle ilgili attığımız adımlar var. Ara buluculuk, uzlaştırma, seri yargılama usulü bunların hepsi AK Parti'nin kazandırdığı güzellikler, avukat arkadaşlarımızda bunu çok iyi bilirler." diye konuştu. Muhabir: Gökhan Çalı