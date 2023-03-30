Kahramanmaraş’ta yardımlarını aralıksız sürdüren Saçaklızade Vakfı, kentte eğitim hizmetlerini verdiği Özel Beyza Okullarında eğitim görürken deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için iftar programı düzenlendi.
Bahçelievler’de bulunan Özel Beyza ilkokulu bahçesinde kurulan çadırlarda düzenlenen iftar programında hatimler indirildi dualar edildi.
Burada açıklamalarda bulunan Saçaklızade Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Şirikçi, “amacımız depremde ciddi yaralar alan insanlarımızı biraz olsun manevi atmosferden istifade ettirmek” dedi.