Bu Kapsamda Özel Beyza Okulları Öğrenci Ve Öğretmenleri El Ele Vererek Bir Sergi Hazırladı.

Geçmişten Birçok Kültürel Öğenin Yer Aldığı Serginin Açılış Öğrenci, Öğretmen Ve İdarecilerin Katılımıyla Gerçekleştirildi.

Açılış Sonrası Bir Açıklama Yapan Özel Beyza Okulları Sınıf Öğretmeni Canan Dişbudak Öğrencilere Milli Manevi Değerleri Tanıtmak İçin Bu Tür Bir Çalışma Gerçekleştirdiklerini Dile Getirdi.

Sergiye Katılan Öğrenciler İse Geçmişe Dair Büyük İzlerin Bulunduğu Bu Sergiyi Düzenlemekten Mutluluk Duyduklarını İfade Etti.