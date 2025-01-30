Yenidoğan Çetesi skandalının ardından tartışılan özel hastanelere ilişkin tüm kurallar sil baştan değişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi kurulacak, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirilecek.

Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Bilimsel komisyonlarda her branştan Türkiye'nin önde gelen uzmanları yer alacak.

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Yeni yönetmelikle, fahiş fiyat politikasının önüne geçilerek standart bir fiyat politikası hayata geçirildi.