Özel Markasi Hastanesi, Yaşanan Bu Felakette Sağlık Hizmetinin Aksamaması İçin Çalışmalarına Devam Ediyor.

Sağlık Hizmetine Daha Çok İhtiyaç Duyulduğu Şu Dönemde Özel Markasi Hastanesi, Kahramanmaraş’ta Depremden Etkilenen Vatandaşlara Hizmet Veriyor.

Sağlık Hizmetinin Yanında Bina İçerisinde Tadilatlarda Sürüyor.

Konula İlgili Aksu Haber’e Konuşan Markasi Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Erkan Efe, Sağlık Hizmetinin Aksamaması Adına Tam Kadro Çalıştıklarını İfade Ederken Depremde Vefat Eden Vatandaşlara Başsağlığı Diledi.