Bu Kapsamda Özel Markasi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Prof. Dr. Timur Gürgan Bilimsel Direktörlüğünde Bebek Sahibi Olmak İsteyen Çiftlerin Hizmetine Sunuyor.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hastane Yöneticileri, Doktor Ve Personellerin Katılımıyla Açılış Kurdelesi Kesildi.

Daha Sonra Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan Öncülüğünde Vali Coşkun Ve Beraberindekiler Merkez Hakkında Bilgilendirildi.

Burada Bir Açıklama Yapan Megapark Ve Markasi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Kaptanoğlu Çok Büyük Ve Gelişmiş Bir Merkezi Kente Kazandırmanın Gururunu Yaşadıklarını İfade Etti.

Akdeniz Ülkeleri Üreme Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan İse Kentin Önemli Bir Alanında Güzel Bir Yatırım Gerçekleştirildiğine Dikkat Çekti.