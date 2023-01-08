"Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında geçen yıl 85 köy okulunda 3 bini aşkın öğrenciye ulaşan gönüllüler, bu yıl daha fazla okula ulaşmak için çalışmalara başladı.

Kentin zorlu coğrafyasına aldırış etmeden öğrencilere ulaşmak isteyen gönüllülerin bu yılki ilk durağı Doğanlı köyü ile Alaniçi köyü Yenice mezrasındaki ilkokullar oldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile kilometrelerce yol katederek okullara giden gönüllüler, götürdükleri kırtasiye ve spor malzemelerini de çocuklara hediye etti.

Palyaço kıyafetleri giyen, yüzlerini boyadıkları çocuklarla sınıfta ve okulun bahçesinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynayan gönüllüler, onların güzel bir gün yaşamalarını sağladı.

"Gönüllerine dokunmak en büyük amacımız"

Bitlis Gençlik Merkezi gençlik lideri Mahfuz Soyugüzel, AA muhabirine, 2022'de 85 köy okulundaki 3 bini aşkın çocuğa ulaşarak onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Gönüllü gençlerin gittikleri okullarda çocuklarla eğitsel oyunlar oynadıklarını anlatan Soyugüzel, şöyle konuştu:

"Çocukları eğlendirip mutlu ediyoruz, biz de mutlu ayrılıyoruz. 2023'te 100'ü aşkın köy okulumuza ulaşarak faaliyetlerimizi Bitlis'te genişletmek istiyoruz. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak. Gönüllerine dokunmak en büyük amacımız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu yılın ilk faaliyetini gerçekleştirdik. Etkinlik sonrası okullardan ayrılmadan önce çocuklar 'lütfen gitmeyin veya bir daha bekleriz' diyorlar. Yıl içinde yine aynı okullara gelerek faaliyetlerimizi yapıyoruz."

"Genç Dönüşüm" projesi kapsamında üniversite sınavı sonrası topladıkları kalemleri ve gönüllülerin çabasıyla temin edilen defter ve kitapların yanı sıra futbol, voleybol ve basketbol topu gibi spor malzemelerini köy okulundaki çocuklara dağıttıklarını kaydeden Soyugüzel, "Gönüllü gençlerimizden oluşan müzik grubumuz da var. Bu arkadaşlarımız okulda çocuklarla şarkılar söylüyor. Onları mutlu bırakıp biz de mutlu ayrılıyoruz." dedi.

Etkinliklerde palyaço kıyafeti giyerek öğrencileri eğlendiren gönüllülerden Deniz Can da gençlik lideri ile köy okullarını ziyaret ettiklerini belirtti.

Can, "Bu faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerde genelde ben palyaço oluyorum. Çocukları bu şekilde mutlu ediyoruz. Onlar mutlu olunca biz de seviniyoruz. Tek hedefimiz çocukları mutlu etmek." ifadelerini kullandı.