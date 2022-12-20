Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen şüpheli, otomobiliyle ara sokağa girerek yanındaki pompalı tüfeği çıkardı. Şüphelinin ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar park halindeki iki otomobile isabet etti. Şüpheli ardından otomobiliyle arkasına bakmadan kaçtı. Durumdan haberleri olmayan araç sahipleri, sabah saatlerinde otomobillerinin yanına geldiğinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.