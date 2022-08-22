Gaziantep ve Mardin ilçelerinde yaşanan kazalar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Can kayıpları ve yaralı sayısının çok olduğu kazalar, adeta yürekleri dağladı.

Ardından yeni bir kaza haberi ise Bursa'dan geldi.

Bahçeye savruldu

Sabah saatlerinde Murat Mutlu, kamyoneti arızalanınca yolun sol şeridine çekti.

Yardım beklediği sırada bölgede hizmet veren belediye otobüsü kamyonete çarparak yol kenarındaki bahçeye savruldu.

21 yaralı

Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförü ve bir yolcunun durumu ağır

DHA'nın aktarımına göre; tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

















