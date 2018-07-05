Elbistan’da Orhangazi Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin ön camına "yorgun mermi" olarak adlandırılan kurşun isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi, Eldelek Caddesi üzerinde park halinde duran Hacı Kiprit’e ait otomobilin ön camına yakın bir çevreden atıldığı belirlenen tabanca mermisi isabet etti.

Aracının yanına geldiğinde ön camına kurşun isabet ettiğini fark eden Hacı Kiprit, bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istedi.

Araca isabet eden kurşunun nereden geldiğinin tespit edilmesi için olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Araç sahibi Hacı Kiprit, yorgun merminin yakın çevredeki düğün töreni sırasında sıkılan silahlardan gelmiş olabileceğini ifade ederken, asker veya düğün merasimlerinde havaya rastgele ateş eden kişilerin biraz daha duyarlı davranması gerektiğini belirterek, yorgun merminin bir çocuk ya da erişkin birine de isabet edebileceğini hatırlattı.