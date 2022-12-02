Konya'da geçtiğimiz çarşamba günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Akabe Mahallesi, Cemil Çiçek Caddesi'nde bulunan bir taksi durağına 5 kişi gelerek, Meram ilçesine gitmek için ücret sordu ve para çekmek için banka ATM’sine gitti.

Başka şoförle gitmek istediler

Kısa sürede geri gelen grup, taksi şoförleriyle, "Sıradaki şoförle değil başka bir şoförle gideceğiz." diyerek sözlü tartışmaya başladı.

Taksicilere fırça ve paspas ile saldırdılar

Tartışma büyürken şahıslar, durakta bulunan temizlik fırçası ve paspası alarak sopalarıyla durakta bulunanlara saldırdı. Olayda taksi şoförü K.S. ve arkadaşı yaralandı. Şahıslar ise olay yerinden kaçtı.

Şüpheliler kaçtı

Yaralanan taksi şoförü K.S. ve durağa arkadaşını ziyarete gelen şahıs, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.