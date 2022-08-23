Köseler köyünde tarlada çalışan 56 yaşındaki Ü.K. başını patoz makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köseler köyünde tarlada çalışan 56 yaşındaki Ü.K. başını patoz makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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|Takım
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|Takım
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|Takım
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