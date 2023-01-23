Pazarcık Belediyesinin kırsal mahallelerde millet konağı çalışmaları ivedilikle sürüyor.
Harmancık mahallesin bulunan okul tadilat çalışmasını da yapan Pazarcık Belediyesi mahalleyi Millet Konağına kavuşturuyor
Pazarcık Belediyesinin kırsal mahallelerde millet konağı çalışmaları ivedilikle sürüyor.
Harmancık mahallesin bulunan okul tadilat çalışmasını da yapan Pazarcık Belediyesi mahalleyi Millet Konağına kavuşturuyor
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