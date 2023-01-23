Pazarcık Belediyesinin kırsal mahallelerde millet konağı çalışmaları ivedilikle sürüyor.

Harmancık mahallesin bulunan okul tadilat çalışmasını da yapan Pazarcık Belediyesi mahalleyi Millet Konağına kavuşturuyor

Bakan Kirişci, Göksun Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı! Bakan Kirişci, Göksun Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı!