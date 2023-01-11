15 Temmuz, Fatih ve Cengiz Topel İlkokullarında gerçekleşirken gösteride çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

İlçede Yaralar Sarılmaya Çalışılıyor! İlçede Yaralar Sarılmaya Çalışılıyor!

Konuyla ilgili olarak Pazarcık Belediyesinden yapılan açıklamada “bu tür etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek.” Denildi.