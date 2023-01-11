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Konuyla ilgili olarak Pazarcık Belediyesinden yapılan açıklamada “bu tür etkinliklerimiz tüm hızıyla devam edecek.” Denildi.

15 Temmuz, Fatih ve Cengiz Topel İlkokullarında gerçekleşirken gösteride çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

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