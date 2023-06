Başta Almanya olmak üzere İtalya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İsviçre'de yaşayan Pazarcıklılar, yaz aylarını yıl boyu hasretini çektikleri memleketlerinde geçiriyor.



Kış aylarında 69 bin olan ilçenin nüfusu, yaz aylarında gelen gurbetçilerle büyük oranda artıyor. Kentte yaz aylarında yoğunlaşan trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarşı pazardaki canlılık ise esnafın yüzünü güldürüyor.



Genellikle çerez, dolmalık, salça, kuru meyve, baharat ve tarhana ihtiyaçlarını ilçe esnafından karşılayan gurbetçiler, kent ekonomisine de önemli katkı sunuyor.



Pazarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz Atmaca, AA muhabirine, yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçilerin ilçe ekonomisine ve esnafa büyük katkı sunduğunu söyledi.



Caddelerde dolaşan yabancı plakalı otomobiller, mağazalardan alışveriş yapanlar ve çeşitli aktivitelerde bulunan gurbetçilerle ilçede hareketlik yaşandığını anlatan Atmaca, şunları kaydetti:



"Her esnaf coşkuyla yazı bekliyor. Çünkü yazın Pazarcık bambaşka insanlarla karşılaşıyor. Yoğun bir gurbetçimiz var. Dünyanın her yerinden gurbetçilerimiz geliyor, hepsi de Pazarcık sevdalısı. Şu an Pazarcık'ta 70-80 bin civarında gurbetçinin olduğunu söyleyebilirim. Tabii bu esnafa da yansıyor. Esnaf yoğun, coşkulu günler geçiyor. Gurbetçiler burada yurt dışına götüreceği eşyaları tedarik ediyor. Yani her şekilde her esnafa doğrudan ya da dolaylı olarak çok güzel katkıda bulunuyorlar. Kış mevsiminde kendi kendine yeten bir Pazarcık, yaz mevsiminde gurbetçilerin de gelmesiyle bambaşka oluyor."

- "Pazarcık'ta alışveriş yaparak ekonomisine de katkı sağlıyoruz"



İlçede esnaflık yapan Mahmut Yavuz Atmaca, gurbetçilerin gelişiyle iş yoğunluğunda yüzde 100 artış olduğunu aktararak, memleket özlemiyle ilçeye gelen Pazarcıklılara en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Atmaca, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızdan Allah razı olsun, bize çok büyük faydaları oluyor. Onlara çok teşekkür ederim, sağ olsunlar, var olsunlar. Herkes memnun, herkes rahat, hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Almanya'dan gelen Hülya Yiğit, ailesiyle 1 yaşında gittiği Almanya'da uzun yıllar havaalanında muhasebe şirketinde çalıştığını söyledi.

Çocukluğu zamanında Pazarcık'a gelemediğini, şimdi ise kendi çocukları için her yıl memleketine geldiğini anlatan Yiğit, "Çocuklarım akrabalarını, teyzelerini, amcalarını tanısın, atalarını, vatanlarını, milletlerini unutmasın diye her sene geliyoruz. Genellikle çerez, dolmalık, salça, kuru meyve, baharatlar, tarhana gibi ürünlerden alışverişimizi yapıyoruz, Almanya'ya götürüyoruz." diye konuştu.

İtalya'nın Milano kentinden gelen Recep Genç de yaklaşık 20 yıldır İtalya'da yaşadığını, her yıl ailesi ile Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Pazarcık'ta alışveriş yaparak ilçenin ekonomisine katkıda bulunduklarını vurgulayan Genç, "Memleketimizi özlüyoruz. Pazarcık'ı uzaktan sevmek gurur verici. Pazarcık'ta alışveriş yaparak ekonomisine de katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.