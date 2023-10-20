Büyükşehir Belediyesi Kaski Genel Müdürlüğü ve Pazarcık Belediyesi işbirliğinde Yiğitler Mahallesinde 167 metre derinliğinde 1 adet sondaj kuyusu çalışması tamamlanarak saniyede toplam 20 litre su vatandaşların hizmetine sunuldu.

Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık halkına hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başta olmak üzere emeği geçen Kaski İl ve İlçe Müdürlerimiz ile ekibine teşekkür ediyorum, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun, ifadelerine yer verdi.