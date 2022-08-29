Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm ilçelerinde ulaşım ağını iyileştirmeye devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, Pazarcık ilçesindeki 10 mahallenin yolu daha baştan sona yenilendi. Tamamlanan çalışmalar kapsamında, ilçenin Adıyaman il sınırındaki mahallelerinden Payamlıbağ Mahallesi’nin (Musolar) İlyaslar mevkiine bağlanan 1,5 kilometrelik yolu sathi asfalt uygulamasıyla iyileştirildi. Eğricede ise 2,5 kilometrelik arter yenilenirken, Salmanıpak ve Cimikanlı mahallerini birbirine bağlayan 6,5 kilometrelik yol da çalışmaların tamamlandığı diğer bir adres oldu. Ekipler, Bağdınısağır Mahallesi’nde yer alan Hacı Ahmet Mezarlığı yolu ile Büyüknacar Mahallesi yolunu da toplamda 3 bin metrekarelik parke uygulamalarıyla yeniledi.

12 Kilometrelik Tetirlik Grup Yolu Yenilendi

İlçenin Yarbaşı, Armutlu, Çiçekalanı ve Tetirlik başta olmak üzere 4 kırsal mahallesini birbirine bağlayan 12 kilometrelik grup yolu da sathi asfalt uygulamasıyla yenilendi. Kartalkaya Barajı istikametinde uzanan arterde gerçekleştirilen asfalt uygulaması, bozulmaların oluşturduğu aksamaların önüne geçerken; bölgeden ilçe merkezine ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdı