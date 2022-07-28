Yapımına başlanan çalışmayı yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Turunçlu Mahallesi vatandaşları ise Başkan Yılmazcan'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Yapımına başlanan çalışmayı yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Turunçlu Mahallesi vatandaşları ise Başkan Yılmazcan'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
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