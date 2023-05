Kahramanmaraş'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden yıllar önce İtalya'nın Milano kentine taşınan Söylemiş, arkadaşlarının telefonla araması üzerine depremden haberdar oldu.

Yakınları ve arkadaşlarının yardımına koşmak için arabasıyla Türkiye'ye doğru yola çıkan Söylemiş, AA muhabirine, hayatının en zor yolculuğunu yaptığını söyledi.

Faruk Söylemiş, deprem haberini aldığı anları, şöyle anlattı:

"Arkadaşların aramasıyla kalktım, baktım televizyonda korkunç bir görüntüyle karşı karşıyayım. Bunu her anlattığımda da ağlıyorum. Gözlerim doluyor, anlatırken de yaşar gibi oluyorum. Onlar buradaydı ama ben oradayken onlarla beraber yaşadım olayı. O gün, gün ışımadı, sabah olmadı bize. Sabah olduğunda da zaten ilçem yerle bir olmuştu, çok kötüydü. Dayanamadık arabalarımıza atladık, yola çıktık yüzlerce insan gibi. Buralı çok fazla gurbetçi var. Yani her ailenin bir çocuğu gurbetçi. O sabah hepimiz organize olduk. Bazısı arabayla bazısı ise uçakla hemen Türkiye'ye memleketimize koştuk."

- "Sevdiklerimize yetişmek için geldik"

Söylemiş, ilçeye geldikleri anda şoka girdiklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini ifade etti.

Anılarının olduğu cadde, mahalle ve evlerin yıkıldığına dikkati çeken Söylemiş, "Sadece sevdiklerimize yetişmek için geldik. Geldiğimizde de tam bir keşmekeşin içinde bulduk kendimizi. Yani korkunç bir görüntü. Her taraf yıkılmış, talan olmuş, hava soğuk. Sağ olsun devlet yetişmiş ama insanlar bayağı çile çekmiş." dedi.

Pazarcık halkının deprem anında birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve bu durumun kendisini çok gururlandırdığını vurgulayan Söylemiş, ilçeye gelen gurbetçilerin enkaz kaldırmadan yemek dağıtımına kadar tüm işlerde görev aldığını ve canla başla çalıştığını dile getirdi.

Pazarcık'ı çok sevdiklerini ve buraya sahip çıkacaklarını belirten Söylemiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlçede gezdiğinizde çok gurbetçiyle karşılaşacaksınız. İşini, gücünü, evini, yurdunu bırakmışlar. Buraya bir şeye faydalı olmaya gelmişler. İnşallah onlarla beraber işbirliğimizi yapacağız. Devletimizin zaten gereğini yapacağını biliyoruz ama biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlçemizi daha önce güzelleştirdik, bir daha güzelleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinden gelen yardımlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, herkesten Allah razı olsun."