Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinde AFAD tarafından Pazarcık Şehir Stadyumu'na çadır kent kuruldu.

Çadırlarda yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları, Türk Kızılay, AFAD, asker, polis ve jandarma ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

Pazarcık'a gelen AFAD gönüllüleri, ilçedeki depremzede çocuklarla yakından ilgileniyor. Onlarla çeşitli oyunlar oynayan ve sosyal aktiviteler yapan gönüllüler, çocuklara depremin acısını unutturmaya çalışıyor.

Çadır kentin güvenliğini sağlayan askerler de kimi zaman çocuklarla oynuyor.

AFAD gönüllüsü Caner Topsever, AA muhabirine, depremin hemen ardından Bilecik'ten Pazarcık'a geldiğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini belirten Topsever, "Burada depremzedelere yardım amaçlı geldik. İşimizi gücümüzü bıraktık ve koşa koşa geldik. Burada gerçekten herkesin yardıma ihtiyacı var. Biz de onlar için elimizden geleni yapacağız." dedi.