Başkan Yılmazcan Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Konuyla ilgili konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Sporun bütün dallarını destekliyoruz. Turnuvada ter döken tüm öğrencilerimizi canı yürekten kutluyorum” dedi.
Başkan Yılmazcan Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Konuyla ilgili konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Sporun bütün dallarını destekliyoruz. Turnuvada ter döken tüm öğrencilerimizi canı yürekten kutluyorum” dedi.
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