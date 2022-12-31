Başkan Yılmazcan Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Konuyla ilgili konuşan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Sporun bütün dallarını destekliyoruz. Turnuvada ter döken tüm öğrencilerimizi canı yürekten kutluyorum” dedi.