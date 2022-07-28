Pazarcı esnafları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tezgâhlarını kurarken en taze ürünlerini vatandaşların hizmetine sundu.

Pazarcılar fiyatların ülke şartları doğrultusunda uygun olduğunu dile getirirken vatandaşlar ise yüksek olmasından şikâyetçi.