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Pazarcılar fiyatların ülke şartları doğrultusunda uygun olduğunu dile getirirken vatandaşlar ise yüksek olmasından şikâyetçi.

Pazarcı esnafları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tezgâhlarını kurarken en taze ürünlerini vatandaşların hizmetine sundu.

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