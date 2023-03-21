Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin arasında yer alan Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 gündür semt pazarları açılamıyor. Özellikle hafta sonlarını yoğun geçiren pazar yerlerinin bir bölümüne de çadır kent kuruldu.

İş yerlerinin yavaş yavaş açılmaya başlandığı kentte bazı pazar esnafı taze sebze ve meyve ihtiyacını karşılamaya devam etmek için kalabalık olan yol kenarlarında tezgah açtı.

Pazar esnafının tek dileği ise şehrin o eski günlerine geri dönmesi.

Pazar esnafı Gökhan Dağ, AA muhabirine, depremde evlerinin hasar gördüğünü, dayısı ve yengesini de kaybettiğini söyledi.