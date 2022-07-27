Afyonkarahisar şehit ateşiyle kavruldu...

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen harekatta, görevine 2021 Aralık ayında başlayan, 21 yaşındaki kahraman asker şehit oldu.

Pençe Kilit harekatında, hain teröristlerce araziya döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilakı sonucu Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Acı haber aileye ulaştı

Şehidin ailesine acı haberi Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar, Afyonkarahisar Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanlığı Personeli Binbaşı Barış Dinç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malül Gazi İsmail Kumartaşlı verdi.

4 kardeşten en küçüğü

Taşyürek ailesinin 4 çocuğundan en küçük olan Cüneyt Taşyürek'in acı haberini alan baba Basri (60) ve anne Ayşe Dudu (58), büyük üzüntü yaşadı.

Memleketinde toprağa verilecek

Haberin ardından akrabalar ile köylüler de şehidin ailesinin evine koştu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 9 Aralık 2021'de göreve başlayan Şehit Taşyürek'in cenazesi, Hakkari'deki askeri törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde toprağa verilecek.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleriyle duyurdu.