Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde, başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor.

Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti.

İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.